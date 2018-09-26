حساب المواطن : لن نصرف الدعم بأثر رجعي في هذه الحالة

المواطن - الرياض

كشف حساب المواطن أن الدعم لن يصرف بأثر رجعي إذا ما تم إيقافه بسبب عدم الإفصاح عن السجل التجاري أو شطبه بعد صدور الأهلية.

وتلقت خدمة العملاء في حساب المواطن سؤالاً من إحدى المواطنات جاء فيه : انقطع دعم حساب المواطن لمدة شهرين وقمت بتعديل بياناتي فنزل الدعم مجددًا لكن في دفعة الشهر نفسه، كيف أسترد مبلغ الدفعتين؟

ورد حساب المواطن بالقول : في حال تم الإفصاح عن السجل التجاري أو شطبه بعد صدور الأهلية لن يكون هناك أثر رجعي للدفعات السابقة.

وكشفت بيانات برنامج حساب المواطن عند مراجعتها، أن بعض المستحقين لم يفصحوا بدقة عن البيانات في الدخل، مما أثر على قيمة الدعم المقدم لهم.

ولفت حساب المواطن إلى أنه يمكن تقديم شكوى على مبلغ الاستحقاق بعد 5 أيام من إيداع أي دفعة.

ومن المنتظر أن يتم إيداع الدفعة الجديدة من الدعم يوم الأربعاء الموافق 10 أكتوبر المقبل.

وسابقًا أعاد حساب المواطن التذكير بآليات تقديم اعتراض على عدم الأهلية لغير المشمولين في البرنامج، سواء بالنسبة لرب الأسرة أو أحد التابعين.

وأوضح البرنامج، أنه يتاح للمُسجِّل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، كما يمكنه متابعة حالة الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية والرسائل النصية على جواله والبريد الإلكتروني، حيث ستصله رسالة بنتيجة الاعتراض على الجوال والبريد.

ويأتي برنامج حساب المواطن، بهدف تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

يذكر أن برنامج حساب المواطن أودع قبل أسبوعين أكثر من 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.3 مليار ريال منها الدفعة العاشرة من قيمة الدعم لشهر سبتمبر الجاري، و31 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.