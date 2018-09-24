حساب المواطن يرد على شاب يسأل عن العمر المطلوب للتسجيل

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن أنه بإمكان أي شخص التسجيل في البرنامج كفرد مستقل، في حال كان العمر من 18 سنة إلى أقل من 24 سنة.

جاء ذلك رداً من برنامج حساب المواطن على مستفيد وجه سؤالاً قال فيه: ” لو سمحتوا كم لازم يكون عمري عشان اسجل في حساب المواطن؟”.

وأضاف برنامج حساب المواطن عبر حساب خدمة العملاء أنه لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك، في حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة.

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أعلن في وقت سابق عن إيداع أكثر من 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.3 مليار ريال منها الدفعة العاشرة من قيمة الدعم لشهر سبتمبر الجاري، و31 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج، سلطان القحطاني، أن دفعة شهر سبتمبر شملت 3.6 مليون مستفيد رئيسي، و8.5 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12 مليون مستفيد وتابع، حيث حصل 49% من الأُسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل.

وبيَّن أن 945 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 930 ريالًا، كما قاربت قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من “حساب المواطن” في الدفعات العشر حوالي الـ22.6 مليار ريال.

وبيّن المتحدث أن الدفعة العاشرة من حساب المواطن تضمنت حوالي 821 مليون ريال كمخصص لدعم الكهرباء، فيما تجاوز المبلغ 7.9 مليار ريال كمخصص لدعم الكهرباء للدفعات العشر كاملة.