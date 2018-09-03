حساب المواطن يوضح إجراءات ما بعد شطب السجل التجاري

المواطن - الرياض

أوضح حساب المواطن إجراءات ما بعد شطب السجل التجاري بالنسبة للمستفيدين في البرنامج.

ورد خدمة عملاء حساب المواطن بموقع “تويتر” على استفسار مواطن في هذا الشأن: “في حال تم شطب السجل التجاري الرجاء التوجه إلى البوابة الإلكترونية وتقديم اعتراض على عدم الأهلية”.

وكان استفسار المواطن: “كان لدي سجل تجاري وشطبته فهل تحتاجون إلى إثبات من الغرفة التجارية أم ينزل لديكم على النظام مباشرة؟”.

ويواصل حساب المواطن التسجيل في دورة الدفعة الـ11 حتى يوم الاثنين المقبل 10 سبتمبر الجاري.

وتشمل الدفعة الـ10 مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 سبتمبر الجاري.

أما الدفعة الـ10 فسوف يتم صرف الدعم في موعدها المحدد سلفًا في 10 من الشهر الجاري.

وكان حساب المواطن أعلن قبل عدة أيام صدور نتائج الأهلية للدورة العاشرة، حيث يمكن للمسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية على الرابط التالي (هنا)

ويستهدف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

هنا ). ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل وذلك عبر الرابط التالي: ().