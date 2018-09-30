حساب المواطن يوضح الإجراء المتبع حال حجز البنوك على الدعم

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن ، اليوم الثلاثاء، أنه لا يحق للبنك سحب المبالغ المودعة في حسابات المستفيدين.

جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيد وجه سؤالاً قال فيه: “تم إيقاف خدماتي لوجود مديونية بنكية سابقة فهل يحق للبنك حجز حساب المواطن؟ أم أستطيع استلامه مع العلم أنه لا يوجد لدي دخل نهائياً إلا حساب المواطن؟

وأضاف البرنامج عبر حساب خدمة العملاء أنه يمكن للمستفيد التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة خلال 72 ساعة بإمكانك تصعيد الشكوى لمؤسسة النقد من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي (هنا).

وسابقًا أعاد حساب المواطن التذكير بآليات تقديم اعتراض على عدم الأهلية لغير المشمولين في البرنامج، سواء بالنسبة لرب الأسرة أو أحد التابعين.

وأوضح البرنامج، أنه يتاح للمُسجِّل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة ثلاثة أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج، كما يمكنه متابعة حالة الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية والرسائل النصية على جواله والبريد الإلكتروني، حيث ستصله رسالة بنتيجة الاعتراض على الجوال والبريد.

ويأتي برنامج حساب المواطن ، بهدف تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

يذكر أن برنامج حساب المواطن ، أعلن في وقت سابق عن إيداع أكثر من 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.3 مليار ريال منها الدفعة العاشرة من قيمة الدعم لشهر سبتمبر الجاري، و31 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج، سلطان القحطاني، أن دفعة شهر سبتمبر شملت 3.6 مليون مستفيد رئيسي، و8.5 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12 مليون مستفيد وتابع، حيث حصل 49% من الأُسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل.