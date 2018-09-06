حساب المواطن يوضح فترة التحقق من الآيبان الجديد لصرف الدعم

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن ، أنه لا يوجد فترة محددة للتحقق من الآيبان الجديد، ويتم صرف الدعم في حال كان المستفيد مستحقًّا، على الآيبان القديم إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد.

جاء ذلك في رد من حساب المواطن على مستفيدة وجهت سؤالًا عبر حساب خدمة العملاء قالت خلاله: “لو سمحتو أنا غيرت الآيبان حقي حطيت واحد من حساباتي متى يتم التأكد من الحساب الجديد؟”.

ورد حساب خدمة العملاء بتغريدة قال فيها: “أهلًا بك، لا يوجد فترة محددة، وسيتم صرف الدعم (في حال كنت مستحق) على الآيبان القديم إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد، وسوف تصلك رسالة نصية في حال تم التحقق من رقم الآيبان، نسعد بخدمتك”.

التسجيل مستمر:

يذكر أن التسجيل مستمر حاليًّا في الدفعة الحادية عشرة حتى موعد صرف الدفعة التاسعة من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).

وأكد حساب المواطن أن يوم الاثنين المقبل هو آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع الجديدة.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن من بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

أهداف البرنامج:

ويصرف دعم حساب المواطن ، في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، أو في يوم قبله أو يوم بعده إذا وافق اليوم العاشر إجازة رسمية.

ويستهدف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

شروط الأهلية:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.

ومن الشروط أيضًا للحصول على الدعم أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهراً الماضية.