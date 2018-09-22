حسن يحتد على حساب المواطن ويطالب بزيادة الدعم وهكذا رد البرنامج!

المواطن - عبدالرحمن دياب

احتد مواطن على خدمة عملاء برنامج حساب المواطن بسبب زيادة فواتير الكهرباء عليه منذ شهرين، ورغم ذلك لا زال دعم البرنامج كما هو بدون زيادة رغم أن الهدف من حساب المواطن هو الحد من الآثار الجانبية لارتفاع الأسعار والخدمات.

وتساءل المواطن الذي يدعى حسن: “هل يوجد مراجعة شهرية للدعم لزيادته مع ارتفاع الحرارة أم أن المراجعة تكون في الشتاء لتقليل المبلغ القليل؟!”.

ورد حساب المواطن عبر خدمة العملاء: “منذ انطلاق البرنامج يتم تعويض المستفيدين عن فرق الزيادة في تغير أسعار الكهرباء بعد تصحيحها بناء على معدل استهلاك الأسر في فصل الصيف، بالإضافة إلى فرق الزيادة في تغير أسعار الوقود وتأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية”.

وعلق المواطن محتدًّا: “غير صحيح.. الفواتير منذ شهرين تأتي بأرقام خيالية والدعم لم يتغير”.

ليجيب حساب المواطن نفس الإجابة، وهو ما دفع الرجل للرد بقوله: “واضح جدًّا!”.

يذكر أن حساب المواطن أعلن قبل أيام عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة العاشرة لمن لديه اعتراض على قيمة الدعم المقدم له، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: هنا

وأودع برنامج حساب المواطن في وقت سابق أكثر من 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.3 مليار ريال منها الدفعة العاشرة من قيمة الدعم لشهر سبتمبر الجاري، و31 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج، سلطان القحطاني، أن دفعة شهر سبتمبر شملت 3.6 مليون مستفيد رئيسي، و8.5 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12 مليون مستفيد وتابع. حيث حصل 49% من الأُسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل وبيَّن أن 945 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 930 ريالًا، كما قاربت قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من حساب المواطن في الدفعات العشر حوالي الـ22.6 مليار ريال.

وبيّن المتحدث أن الدفعة العاشرة من حساب المواطن تضمنت حوالي 821 مليون ريال كمخصص لدعم الكهرباء، فيما تجاوز المبلغ 7.9 مليار ريال كمخصص لدعم الكهرباء للدفعات العشر كاملة.