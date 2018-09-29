حصل على أرض من الإسكان فهل يمكنه تغيير موقعها؟

المواطن - الرياض

تساءل مواطن يدعى عبدالله الحربي بشأن إمكانية تحويل المنتج الذي حصل عليه من وزارة الإسكان (أرض) من المنطقة التي تم الموافقة عليها إلى منطقة أخرى.

وأوضحت الإسكان ردًّا على الاستفسار أنه “في حال تم ترشيحك لمنتج لا يناسبك بإمكانك رفض المنتج والعودة لقوائم المستفيدين، علمًا أن رفضك للمنتج لا يؤثر على أولوية ترشيحك”.

وتابعت الإسكان: “كما يمكنك تعديل وترتيب رغبات الدعم عن طريق حسابك على البوابة الإلكترونية، وفور توفر المنتج المرغوب به سيتم ترشيحك له”.

كما ردت وزارة الإسكان على استفسار بشأن الأقساط والدفعات الخاصة بالمستفيدين حال تقديمهم للحصول على منتج من الوزارة.

ولفتت الإسكان إلى أن كل ما يخص الأقساط والدفعات بإمكان الشخص الاتفاق مع الممول بخصوصه، علمًا أنه تم تخفيض الدفعة الأولى من 15% إلى 10%، كما يمكن أيضًا تخفيض الدفعة إلى 5% من خلال الرهن الميسر.