حظر بيع البقدونس في سوق الخضار المركزي بجدة إلا بعد تحليله

المواطن - جدة

حظرت أمانة جدة بيع البقدونس في سوق الخضار المركزي إلا بعد إجراء الكشف والتحاليل اللازمة.

وقالت أمانة جدة في بيان لها: بعد كشف مختبر الأمانة نسبة عالية من المبيدات الحشرية في إحدى عينات البقدونس، أمانة جدة تمنع بيعه في سوق الخضار المركزي إلا بعد إجراء الكشف والتحاليل اللازمة للتأكد من سلامته، وتُجري تحليلاً شاملاً لعينات الورقيات لضمان سلامة الغذاء المقدم لسكان.