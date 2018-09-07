حفاضات الأطفال تفضح الملالي أمام الإيرانيين

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

باتت حفاضات الأطفال الأزمة الكبرى لنظام الملالي في إيران خلال الفترة الأخيرة، لتكون بذلك أحدث المؤشرات على كذب حكومة طهران وفشلها في توفير أبسط الأغراض المعيشية للأسر الإيرانية في الوقت الحالي.

وأبرزت هيئة الإذاعة البريطانية BBC خلال تقريرها، معاناة الشعب الإيراني في الفترة الحالية من نقص واضح في حفاضات الأطفال، خاصة بعد أن شهدت الفترة الماضية ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار ونقصًا واضحًا في جميع أنحاء البلاد.

وقد أدت المخاوف من عدم توافرها إلى عاصفة من الرسائل الغاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تلقي باللوم على السلطات التابعة للملالي، والتي جرت البلاد إلى موجه جديدة من ويلات العقوبات الاقتصادية بسبب سياساتها الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت الإذاعة البريطانية إلى أن هذه القضية تصدرت عناوين الصحف المحلية الإيرانية منذ أيام، وتحديدًا عندما ألقى الرئيس الإيراني حسن روحاني ومجلس وزرائه باللوم على القوى الأجنبية خلال لقائهم بالمرشد علي خامنئي.

وفي سياق حديثهم، تناول خامنئي أزمة نقص الحفاضات، وألقى باللوم على ما وصفه بـ”العدو” الذي يريد أن يغضب الناس من الحكومة من وجهة نظره.

وبينت BBC أن بعد فترة وجيزة بدأت مشكلة الحفاضات تتجه نحو وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانية، حيث كان الجميع يميلون إلى نقاش تلك المسألة، مُرجعين الأزمة إلى سياسات نظام الملالي.

وألقى النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي باللوم على سوء الإدارة الحكومية في إيران، فيما اتهمت الحكومة العقوبات الأمريكية والشركات العالمية باستغلال الظروف الاقتصادية الصعبة للبلاد، وذلك دون التطرق إلى السياسات التي أدت إلى هذه العواقب الوخيمة.