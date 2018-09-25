حقيقة تبرع جميل راتب بجميع ثروته لمرضى السرطان

المواطن - القاهرة

نفى هاني التهامي، مدير أعمال الفنان جمیل راتب، ما تردد عن وصیة الفنان الراحل قبل وفاته بالتبرع بثروته لمرضى السرطان، مؤكداً أن هذا الأمر عارٍ تماماً من الصحة.

وأوضح التهامي، أنه توجد بالفعل وصیة للفنان جمیل راتب لكنها لم تُفتح بعد، مبیناً أنه حتى الآن لم تستخرج شهادة وفاة له ولم تنته إجراءات إنهاء الأوراق الخاصة به ومن بینها

إعلام الوراثة.

وأشار التهامي، في تصريحات صحيفة بهذا الشأن، إلى أن وصیته لن يتم الإفصاح عما بداخلها لوسائل الإعلام.

وكانت أنباء متداولة عبر مواقع التواصل زعمت أن جمیل راتب، الذي توفي الأربعاء الماضي عن عمر يناهز 92 عاماً بعد صراع مع المرض، قد تبرع بثروته لمرضى السرطان، وقالوا إن ثروته تقدر بـ 18 ملیون جنیه.