حقيقة ضعف التكييف في قسم سكرتارية مدينة الملك سعود الطبية

المواطن - سعيد آل هطلاء - الرياض

كشف المتحدث الرسمي لمدينة الملك سعود الطبية بالرياض، خالد العوفي، حقيقة ضعف التكييف في قسم السكرتارية داخل المدنية الطبية.

وأوضح العوفي أن التكييف بقسم السكرتارية قد انخفض نسبة التبريد فيه بسبب عطل فني جاري إصلاحه، وسوف يكون جاهزًا خلال اليومين المقبلين، حيث تم تزويد القسم بمكيفات متحركة من أجل زيادة التبريد خلال الفترة الماضية.

وأكد العوفي أن فرق الصيانة تعمل بشكل مستمر لإعادة التكييف إلى وضعه الطبيعي في القسم، مضيفًا أن هناك إدارة كاملة للتواصل الداخلي مهمتها حل أي مشاكل أو ملاحظات للموظفين، كما أن المدينة تنفذ الآن أكثر من 60 مشروعًا لتحسين بيئة العمل وخلق أماكن أكثر راحة ومتعة.

وشدد على أن المدينة الآن تعيش مرحلة تطويرية على مستوى البنية التحتية بمتابعة الإدارة التنفيذية، وهناك مشاريع قريبة سترى النور قريبًا هدفها أن تكون رحلة المريض داخل أسوار المدينة وفق أعلى المعايير الطبية.

وتلقت “المواطن” رسالة من موظفات قسم السكرتارية الطبية في مدينة الملك سعود الطبية قالوا فيها: إنهم يعملون لمدة بدون وجود تكييف داخل القسم؛ مما زاد من معاناتهم مع ارتفاع درجة الحرارة خلال فترات العمل.