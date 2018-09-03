حمل ذروي جديد تجاوز 61743 ميجاوات تزامُناً مع بدء العام الدراسي

المواطن - واس

سجًل النظام الكهربائي في المملكة، أمس، حملاً ذروياً جديداً هذا العام تجاوز 61743 ميجاوات، وذلك تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد، وارتفاع درجة الحرارة خلال ساعات اليوم، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ “السعودية للكهرباء” المهندس زياد بن محمد الشيحة أن اليومين الماضيين سجلا أعلى حملين ذرويين خلال العام الجاري، حيث تم تسجيل حمل ذروي أول أمس السبت، تَبِعهُ حمل ذروي جديد أمس الأحد، بفارق (2189) ميجاوات.

وأكد الرئيس التنفيذي لـ “السعودية للكهرباء” أن اجتياز المنظومة الكهربائية في المملكة لهذه الأحمال الذروية المتتالية يأتي في ظل المشاريع الكهربائية الكبيرة التي تم تنفيذها في مجال توليد الطاقة الكهربائية والنقل والتوزيع بهدف تعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية في جميع مناطق المملكة.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ برامج صيانة مبكرة ودورية في جميع مناطق المملكة قبل دخول فصل الصيف استعداداً لارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء لدى نحو 9.3 مليون مشترك في أكثر من 13 ألف مدينة وقرية وتجمعاً سكنياً، إضافة إلى تعزيز جاهزية فرق الطوارئ والصيانة على مدار الساعة، ودعمها بكوادر سعودية مدربة وكفاءات وطنية متخصصة بعد أن وصلت نسبة التوطين في الشركة قرابة (92%) حتى الآن، مُشيداً بدور نحو (23.5) ألف مهندس وفني سعودي في تشغيل المنظومة المتكاملة بكفاءة عالية ودقة متناهية، وكذلك مستوى التدريب والأداء في مجال إدارة وصيانة وتشغيل الشبكة الكهربائية، وقيادة عمليات الطوارئ والفرق الفنية، وتطوير خدمات المشتركين.

ولفت الشيحة إلى أن الشركة تضع نصب أعينها نسبة نمو الطلب على الطاقة الكهربائية في المملكة، التي تُعـد من الأعلى على مستوى العام، مؤكداً أن البنية التحتية الكهربائية والمشاريع الجديدة في مجال التوليد والنقل والتوزيع أسهمت في تعزيز المنظومة الكهربائية ومواجهة الزيادة الكبيرة في استهلاك الكهرباء.

وكانت “السعودية للكهرباء” قد نجحت منذ أيام في اجتياز حملين ذرويين قياسيين خلال موسم حج هذا العام 1439هـ، إذ بلغ الحمل الذروي الأول في مشعر منى يوم التروية 272 ميجاوات، وهو أعلى من العام الماضي بنسبة 8%، بينما بلغ الحمل الذروي في أول أيام عيد الأضحى المبارك في مشعر منى 284 ميجاوات، مقارنة بـ 256 ميجاوات العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 11% .