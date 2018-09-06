حُرمت من دعم حساب المواطن بسبب السجل التجاري رغم أنه بدون أرباح!

المواطن - عبدالرحمن دياب

لا زالت المشكلات الخاصة بإضافة السجل التجاري في حساب المواطن هي الأبرز خلال الفترة الأخيرة، رغم التنويهات المتكررة من البرنامج في هذا الشأن، حيث شكا مواطن اليوم الخميس من أن والدته لم تحصل على الدعم منذ شهرين بسبب السجل التجاري رغم أنه لا يعود عليها بأرباح.

وقال المواطن في شكوى وجهها إلى خدمة عملاء حساب المواطن بموقع “تويتر”: إن السجل التجاري لا يعود على والدته بأي نوع من الأرباح بل إنه تم تفعليه لأجل نقل كفالة لا أكثر، متسائلًا: هل سيتم تعويضها عن الدفعات السابقة”؟

وتفاعل حساب المواطن مع الاستفسار بالقول: “في حال وجود سجل تجاري لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (سجل تجاري) وإذا كان بدون عوائد يتم اختيار الدخل 0، ومن ثم التوجه إلى قائمة دراسة الأهلية لتقديم اعتراض على عدم الأهلية بعد الإفصاح عن السجل التجاري”.

وأكد حساب المواطن في وقت سابق أن الاثنين المقبل 10 سبتمبر، هو آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع القادمة رقم 11 لشهر أكتوبر لمن لم يسجل في البرنامج، وذلك عبر الرابط: هنا

ومن المقرر أن يتم إيداع الدفعة الجديدة من الدعم في حسابات المستفيدين، يوم الاثنين المقبل، وهو 10 سبتمبر، حيث سيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل نهاية 10 يوليو.

ويستمر التسجيل في الدفعة الـ11 حتى موعد صرف الدفعة الـ9 من الدعم عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط التالي (هنا).

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن من بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

ويصرف دعم حساب المواطن يوم 10 من الشهر الميلادي، أو في يوم قبله أو يوم بعده إذا وافق اليوم العاشر إجازة رسمية.