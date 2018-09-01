خاص لـ”المواطن”: الاتحاد يبحث عن بديل لمدربه دياز

المواطن - طارق سعد

بات في حكم المؤكد عدم استمرار الأرجنتيني رامون دياز في منصبه على رأس الجهاز الفني لفريق الاتحاد، وبحسب مصادر “المواطن” فإن إدارة نواف المقيرن بدأت البحث في عدد من ملفات المدربين للتعاقد مع أحدهم كبديل لدياز.

ورغم سفر الفريق الاتحادي إلى أبوظبي بعد غد الاثنين لإقامة معسكر قصير في فترة توقف الدوري، إلا أن الإدارة الاتحادية تجدها فرصة مناسبة للتفاوض والاجتماع مع أكثر من مدرب.

ولم يُوفق دياز وفريقه خلال الثلاث مباريات الماضية التي خاضها منذ بداية الموسم، حيث خسر السوبر اللندني لصالح الهلال ثم تعادل مع الوصل الإماراتي في جدة لحساب دور الـ32 من البطولة العربية، وأخيراً خسر لقاء البارحة ضد الشباب في أُولى جولات الدوري.

يُذكر أن دياز طالب جماهير فريقه بعد مباراة الوصل بالصبر نظراً لعدم تجانس الفريق بشكل كامل، ومعتبراً أن عناصر الاتحاد بإمكانها جلب الإنجازات متى ما وجد التوليفة المناسبة.

وبحسب معلومات خاصة لـ”المواطن” عقدت الإدارة بعد مباراة الوصل مع دياز اجتماعاً مُطولاً لمناقشة نتيجة مباراتي الهلال والوصل السلبيتين بحسب الإدارة، حيث أوضح دياز أنه قادر على تجاوز نكسة بداية الموسم والتعويض في الدوري بداية من لقاء الشباب، كما أن الإدارة مُتحفظة تجاه دياز وطريقة تعامله مع نجم الاتحاد وقائد وسطه التشيلي فيلانويفا.

يُذكر أن دياز أبدى قبل بداية الموسم رغبته في استبدال فيلانويفا بأجنبي آخر في الوسط، ونجحت مساعي الإدارة في إقناعه بجدوى بقاء التشيلي الذي تُوّج بجائزة أفضل لاعب في الموسم السعودي الماضي.