خاص لـ”المواطن”: الداهية رانييري يرفض الاتحاد

المواطن - طارق سعد

رفض الإيطالي كلاوديو رانييري (66 عامًا) عرضًا جادًّا لتدريب فريق كرة القدم بنادي الإتحاد.

ولا يرتبط رانييري حاليًّا بأي فريق منذ مايو الماضي، حيث كان نانت الفرنسي أحدث محطاته التدريبية.

ويأتي رفض رانييري لعرض الاتحاد بسبب عدم رغبته العمل في الشرق الأوسط، رغم أن المفاوض الاتحادي رصد راتبًا مغريًا لرانييري حال موافقته للعمل في منصب المدير الفني للإتحاد، ويأمل الاتحاد في أن تُفلح محاولاتهم الأخيرة لإقناع العجوز الإيطالي بالعمل في الاتحاد.

إزاء ذلك توجهت بوصلة الاتحاديين إلى الأرجنتيني ماتياس الميدا 44 عامًا، مدرب غوادالاخارا المكسيكي لخلافة مواطنه رامون دياز في تدريب الاتحاد.

ويحتل الاتحاد المركز الأخير بلا نقاط جراء خسارته في الثلاث مباريات التي لعبها ضمن كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.