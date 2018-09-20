خطتك للويكند .. نايمين وغيرنا مداوم يا لروعة الشعور

المواطن - الرياض

مع انتهاء داوم يوم الخميس يستعد الموظفون لقضاء إجازة نهاية الأسبوع والتي تمتد حتى اليوم الوطني الموافق الأحد المقبل، إلا أن الأمر لا يبدو على هذا النسق مع باقي الموظفين الذين قد يداومون يوم السبت أو حتى يوم الجمعة نظرًا لطبيعة عملهم.

وعلى موقع تويتر ظهر هاشتاق خطتك للويكند تضمن آلاف التغريدات حول الخطط المقترحة لقضاء الويك إند والتي تراوحت بين الخروج والسفر، فيما فضل الكثير البقاء في المنزل والخلود إلى النوم.

ولم يخل الوسم من التغريدات الطريفة حيث نشرت سلمى صورة بطاطا وبيض محترق أثناء الشواء وعلقت عليها بالقول: أول تخطيط للويكند واحتراق البيض والبطاطا.

أما سارا فقالت: “بدي روح ع الضيعة”

وعبَّر كثير من الموظفين عن خططهم لقضاء وقت طويل على الإنترنت لمشاهدة الأفلام الجديدة على موقع شهير.

يذكر أن وزارة الخدمة المدنية قد قررت أن يكون اليوم الوطني إجازة رسمية حيث قالت: بناءً على ما ورد في لائحة الإجازات؛ فإن إجازة اليوم الوطني 88 هي يوم الأحد ١٣ محرم الموافق ٢٣ سبتمبر.