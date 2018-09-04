دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى .. الخليج يُدمر المجزل بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

اكتسح نادي الخليج منافسه المجزل بثلاثية دون رد، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

وخلال الشوط الأول من المباراة ضغط نادي الخليج بقوة ونجح في تسجيل هدفين لينهي بهما النصف الأول من المباراة بتقدمه بنتيجة هدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من اللقاء ضغط نادي الخليج بكل قوة، حيث تمكن من إضافة الهدف الثالث في شباك نادي المجزل لتنتهي المباراة بفوز الخليج بثلاثية دون رد.

وكان الخليج تعادل في الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى مع نادي الجيل بدون أهداف، كما سقط نادي المجزل في فخ التعادل السلبي أمام نادي القيصومة في الجولة الأولى.

يذكر أن الوحدة هو من تُوج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى في موسم 2017- 2018.