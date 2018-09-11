دوري الأولى .. الجبلين يقتسم كعكة الانتصارات مع هجر والشعلة والعروبة وجدة

المواطن - محمد سمعه

أقيم اليوم الثلاثاء 5 مباريات في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى في كرة القدم.

وكان الجبلين نجح في الفوز على نادي النجوم بهدف دون رد، بينما نجح هجر في الفوز على نادي الجيل بثلاثية دون رد.

واستمرت المتعة في دوري الدرجة الأولى حيث فاز الشعلة على نجران بثلاثية دون رد، بينما خطف العروبة فوزًا صعبًا من أنياب القيصومة بثلاثية مقابل هدفين.

أما نادي جدة فنجح في الفوز على فريق النهضة بهدفين لهدف.

وتُقام غدًا الأربعاء 5 مباريات في دوري الأمير محمد بن سلمان، حيث يواجه العدالة نادي الطائي.

وسيواجه المجزل نادي ضمك، بينما سيكون الوشم على موعد مع مواجهة نادي الخليج.

كما يخوض نادي أبها اختبارًا صعبًا أمام فريق الكوكب، بينما يواجه العين نادي الأنصار.