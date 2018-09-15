ذهبت للطبيب للتخلص من الوزن الزائد فأخبرها بحملها

المواطن - محمود نبيل - القاهرة

اعتقدت امرأة شابة أن بعض التغيرات التي طرأت على جسمها نتيجة الحمل ما هي إلا زيادة في الوزن، لتكتشف في النهاية أنها تنتظر طفلًا قبل موعد ميلاده بشهرين فقط.

واعتقدت زاشا وايتواي ويلكينسون، البالغة من العمر 24 عامًا، أنها تعاني من زيادة بالغة في الوزن، أدت إلى تغير ملامح جسمها، إلا أن الطبيب الذي تابعت معه أمر هذا التغير، أخبرها بأنها تنتظر حادثًا سعيدًا، وفقًا لصحيفة ميرور البريطانية.

وكسبت ويلكنسون وزن زائد بلغ أكثر من 10 كيلوجرامات، وهو الأمر الذي دفعها لاتباع حمية غذائية شديدة، لم تُسفر عن أي تغير في وزنها، الأمر الذي ذهب بها إلى الطبيب.

وعلى الرغم من مرور 7 أشهر على بداية الحمل، إلا أن زاشا فسرت كل أعراضه بشكل خاطئ، بدءًا من انقطاع الدورة الشهرية والتي لم تكن منتظمة في الأساس، وصولًا إلى الزيادة الكبيرة في الوزن، ومرورًا بحركة الجنين المتكررة، والتي كانت السبب الرئيسي في اعتقادها بأنها تعاني من مرض مُعين في المعدة.

وفور إبلاغ الأطباء لزاشا بأمر حملها، بدأت في تعديل معتقداتها عن حالة جسمها، لتبدأ بتفسير كافة الأمور بشكل صحيح، حيث بدأت في ملاحظة حركة الجنين ومتابعة الحمل بشكل عام مع طبيب متخصص.