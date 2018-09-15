رئيس إريتريا يصل إلى جدة والفيصل يستقبله 

المواطن - واس

وصل فخامة رئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي إلى جدة اليوم.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والوزير المرافق عصام بن سعيد، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ونائب مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء فهد العصيمي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.