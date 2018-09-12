رئيس الأهلي : على البلطان الابتعاد حتى لا يتضرر

المواطن - محمد سمعه

وجه ماجد النفيعي، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، هجومًا من العيار الثقيل لخالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب الجديد.

وتحدث ماجد النفيعي لبرنامج في المرمى على قناة العربية قائلًا: الله يحيي البلطان ووجوده يثير المنافسة في الدوري، ولكن بالتمساح أو بالأسد أتمنى أن يبتعد البلطان حتى لا يتضرر.

وأضاف النفيعي: لم يتم إبلاغنا بشكل رسمي قبل بداية الدوري بأنه لن يتوقف أثناء بطولة كأس آسيا 2019، ولم أتلقَّ أي دعم مادي من أعضاء شرف الأهلي، وسنحاول أن نتواصل معهم لدعم النادي.

وأكمل رئيس الأهلي حديثه قائلًا: حصلت على دعم معنوي ولوجستي من تركي آل الشيخ، وهيئة الرياضة دفعت كامل تكاليف اللاعبين الأجانب.

وتابع النفيعي: اختيار الأجانب كان بين المدرب ومدير الكرة، وكان الاختيار بشكل دقيق جدًّا، وتابعوا أكثر من 6 مباريات لكل لاعب وراجعوا تاريخ إصاباتهم قبل اختيار أي لاعب.

وقال النفيعي: عانيت في الفترة الماضية من الجمهور المحبط، وأطلب منهم التحفيز ومنح المزيد من الوقت للاعبين والجهاز الفني.