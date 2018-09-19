رئيس الهلال ضيف خميس العويران

رئيس الهلال ضيف خميس العويران

2018/09/19
الساعة 10:36 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

حرص الأمير محمد بن فيصل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، على زيارة خميس العويران، نجم الكرة السعودية السابق.

وكان خميس العويران مر بوعكة صحية في الفترة الماضية، ولكنه شُفي منها وأصبح بحال أفضل.

وتواجد في الزيارة مع الأمير محمد بن فيصل كل من طارق التويجيري وهتان المصيبيح عضوي مجلس الإدارة رفقة ياسر الطلاسي مدير العلاقات العامة في الهلال.

وسبق لسامي الجابر نجم الهلال السابق والرئيس السابق للنادي، زيارة خميس العويران مع مجلس إدارة الزعيم قبل إعفائه رسميًّا من منصبه كرئيس لنادي الهلال.


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