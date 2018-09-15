رئيس وزراء إثيوبيا يصل إلى جدة وعبدالله بن بندر في استقباله 

المواطن - واس

وصل رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا آبي أحمد علي، إلى جدة اليوم.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان الوزير المرافق، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ونائب مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء فهد العصيمي، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى إثيوبيا عبدالله العرجاني، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد بن عبدالله بن ظافر.