رحالة سعوديون يتحدون العمر ويقطعون ٣٥٠ كلم سيرًا على الأقدام من أجل السعودية

المواطن __سعيد مشهور_تنومة

وصل الرحالة السعوديون والذين انطلقوا من منطقة الباحة في محافظة بلجرشي قبل عدة أيام سيرًا على الأقدام إلى محافظة تنومة شمال منطقة عسير في طريقهم إلى أبها إحياء لذكرى اليوم الوطني.

وأوضح أحمد جمعان الغامدي وطارش الأحمري لـ” المواطن” أن هدف هذه الرحلة هو المشاركة في الاحتفال باليوم الوطني 88 للمملكة.

ولفتا إلى أن الفريق يتكون من علي أحمد عثمان بردان، ٧٩ عاماً وأحمد محمد جمعان الغامدي، ٧٢ عاماً ومشبب عبدالرحمن البكري الشهري، ٦٢عاماً والمهندس المستشار سعد آل شريم العمري، ٦٥ عامًا وطارش سعيد الأحمري، ٥٩ عاماً وعمر فراج الشهري، ٥٩ عامًا وحسن عبدالرحمن الشهري ٥٣ عاماً.

وأضافا: بحمد الله وصلنا اليوم الثلاثاء لمحافظة تنومة وقطعنا أكثر من ١٨٠كلم مشياً وغداً نواصل السير إلى مركز بللسمر وأوضحا أنه من المقرر بعون الله وصول الفريق إلى مدينة أبها يوم السبت المقبل .

وختما بالقول: هذا أقل ما نقدمه لوطننا العزيز في يومه الغالي على كل سعودي وسعودية.