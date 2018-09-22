رصد ومتابعة لإنجازات المملكة ومشاريعها في مناسبة اليوم الوطني 88 على MBC1

المواطن - الرياض

بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي الثامن والثمانين، تحشد MBC1 مذيعيها ومراسليها من أجل تغطية خاصة ومواكبة على امتداد النهار حتى المساء، من مختلف مناطق المملكة. تتوزع التغطية بين العاصمة الرياض ومدنها جدّة والرياض والدمام والقصيم والمنطقة الشمالية، وصولاً إلى الإمارات العربيّة المتحدة التي تشارك المملكة فرحتها بالمناسبة من خلال الاستديو الرئيسي في دبي. كما يستقبل علي العلياني مجموعة من الضيوف المهتمين بالشأن العام السعودي، احتفاءً بالمناسبة.

تغطية خاصة ونقل مباشر من مختلف المناطق

تتضمن التغطية نقل للفعاليات والنشاطات الخاصة بالمناسبة، وتقارير ووثائقيات عن تاريخ المملكة وحاضرها وصولاً إلى الرؤية المستقبلية المرتقبة 2030. كما يتم النقل المباشر من الاستديوهات الموزعة بين استديوهات المملكة والإمارات، فمن الاستديوهات في المملكة يتناول ماجد الشطي مع ضيفه الناقد والكاتب والإعلامي عبد الله الفوزان، دور السعودية في اللحمة الخليجية والعلاقات العربية. كما يتم النقل المباشر من المراكز التجارية الكبرى في الرياض وجدة والشرقية مع كل من سلطان القحطاني وماجد الشطي وعبد العزيز العيد وسعد العتيبي وسبا باهبري ومزيد السبيعي وعبد الله المسواري وطارق الزرعوني، إلى جانب المذيعين في الاستديو من دبي مع علي الغفيلي وطارق الزرعوني وتغريد الهويش وغوى إبراهيم. وكذلك ينضم الاستديو في جدة مع سامي جميل وسهى نويلاتي إلى التغطية إضافة إلى موقعين آخرين مع المراسلين من مناطق الاحتفالات، ومن القصيم مع أحمد العثمان، ومن الشمال مع منصور المزهم، ومن الشرقية مع عوض الفياض.

تحمل التغطية الخاصة تقارير خاصة تضيء على قضايا حيوية ومشاريع سعودية عملاقة، من بينها نظرة على المستجدات في شأن مدينة نيوم التي بدأ العمل على بنائها قبل أشهر عدة (أكتوبر 2017)، وينتظر أن تكون مدينة سعودية عابرة للحدود بحسب رؤية سمو ولي العهد، والتي ستمتد بمسافة واسعة على ساحل البحر الأحمر، فضلاً عن مشروع القدية الترفيهي الرياضي الثقافي، ومشروع الملك سلمان للطاقة ووعد الشمال، يواكبها كل من سامي جميل وعوض الفياض ومحمد المشاري، وأخرى عن عام من الرياضة الذي يرصد أبرز البطولات الرياضية خلال الفترة الماضية، وانطلاق الدوري الجديد مع نزار العلي وعبد العزيز الفضلي وأحمد النويصري، إضافة إلى تقرير عن عام من الترفيه الذي يضيء على ما تم تقديمه من فعاليات ترفيهية منوعة في مختلف أرجاء المملكة مع سلطان السلمي ونرجس العوامي وعوض الفياض. هذا بالإضافة إلى تقارير أخرى عن أسماء سعودية شابة برزت خلال الأشهر الأخيرة في مجالات ثقافية وعلمية وتركت بصمة مميزة لها في العام 2017.

كما تضيء تقارير أخرى على مستقبل الشباب السعودي وريادة الأعمال والاختراعات السعودية المسجلة، وآخر عن الجاليات الدبلوماسية في السعودية وتعايشها مع المجتمع السعودي، فضلاً عن مجموعة من اللقاءات مع فنانين يوجهون كلمة لمناسبة اليوم الوطني، وتقرير عن الملوك الشعراء، وآخر عن تمكين المرأة السعودية من قيادة السيارة ودخولها الملاعب، وقصص نجاحات شباب سعوديين.

وتستضيف التغطية من جدّة كل من الدكتور عبدالعزيز خوجة وزير الثقافة والإعلام السابق في المملكة العربية السعودية، الدكتور نبيل كوشك عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، الدكتور موفق عريجة ‏عميد معهد الإبداع وريادة الأعمال والمشرف العام على مكتب إدارة الملكية الفكرية في ‎#جامعة_ام_القرى، الكاتب هاشم عبده هاشم كاتب سعودي ومجموعة أخرى من الناشطين والمهتمين بالشؤون السياسية والثقافية والاجتماعية والإعلامية في المملكة. وتتوزع استديوهات النقل المباشر بين جدة والرياض والشرقية، إضافة إلى المراكز التجارية الكبرى والمولات.

معالي المواطن يحتفي أيضاً

من جانبه، يخصّص علي العلياني حلقته من برنامج “معالي المواطن” للاحتفاء بالوطن والإضاءة على مختلف الملفات السياسية والاجتماعية والثقافية مع شخصيات عامة ومهتمين بالشأن السعودي.

· تُعرض التغطية بمناسبة اليوم الوطني السعودي على MBC1، في 23 أيلول/سبتمبر الساعة 08:00 صباحاً بتوقيت غرينتش، 11:00 صباحاً بتوقيت السعودية.

· عرض الحلقة الخاصة من “معالي المواطن” على MBC1، في 23 أيلول/سبتمبر في تمام الساعة 07:00 مساءً بتوقيت غرينتش، 11:00 ليلاً بتوقيت السعودية.