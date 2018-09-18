رعاية جديدة قادمة للشبابيين

المواطن - محمد سمعه

أعلن أحمد المسعود، مدير المركز الإعلامي في نادي الشباب، أن خالد البلطان رئيس النادي يتفاوض في الفترة الحالية مع إحدى المؤسسات لرعاية الفريق الشبابي خلال المرحلة المقبلة.

وقال أحمد المسعود: عقد رعاية جديد بالطريق إلى الشباب، شكرًا سعادة الرئيس.

ويذكر أن خالد البلطان كان تولى رئاسة نادي الشباب، بتكليف من المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بعد استقالة أحمد العقيل والذي يشغل حاليًّا منصب نائب رئيس النادي.

وكان خالد البلطان أصدر مكافأة مالية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم قدرها عشرة آلاف يورو، وذلك بعد الفوز على نادي الفيحاء بثلاثية لهدف في الجولة الثانية بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.