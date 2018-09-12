ركبة الدوسري تُبعده عن الزعيم

المواطن - مروة نبيل

غاب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ناصر الدوسري، عن المشاركة في التدريبات الجماعية، مساء اليوم الأربعاء، بعد شعوره بآلام في الركبة.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، مرانًا اعتياديًّا، بدأ بتدريبات بدنية ثم تمارين لياقية، واختتمها بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لمواجهة نظيره الرائد ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يوم السبت المقبل.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مشواره في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالفوز على الفيحاء بهدف دون رد من ركلة جزاء، ويسعى لمواصلة الانتصارات لتصدر المسابقة المحلية.