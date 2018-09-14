زاد راتبه فهل يتوقف دعم وزارة الإسكان له؟

المواطن - الرياض

وجه مواطن استفسارًا إلى وزارة الإسكان، أوضح خلاله أنه حصل على قرض البناء الذاتي وراتبه كان أقل من 14 ألف ريال ونال دعمًا ١٠٠% من وزارة الإسكان، ولكن بعد مدة زاد راتبه عن 14 ألف ريال فهل يتوقف الدعم عنه؟

وردت وزارة الإسكان على الاستفسار بالتأكيد على أن القسط والدعم السكني ثابت لحين انتهاء العقد السكني، مشددةً على ضرورة مراجعة العقد المبرم في حال قام بتوقيعه.

ولفتت الإسكان إلى أنه في حال كان المستفيد يملك أرضًا أو أحد المرفقين معه بالطلب ومستوفيًا للشروط فبإمكانه التقديم على منتج البناء الذاتي، ولمعرفة الشروط والتقديم يمكن زيارة الرابط التالي: هنا