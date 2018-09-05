زوج راتبه 6700 ريال ولديه زوجة وطفلان كم يكون دعمه؟.. حساب المواطن يجيب

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن، أن الدعم يصرف حسب معايير الاستحقاق، والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

جاء ذلك في رد من حساب المواطن على تغريدة مستفيد قال فيها: “عائلة مكونة من زوج وطفلين عمر سنة؛ سنتين وزوجة (راتب الزوج الأساسي 6700؟ كم تكون نسبة حساب المواطن).

ورد حساب المواطن عبر حساب خدمة العملاء بتغريدة قال فيها: أهلًا بك، يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق، والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر هذا الرابط (هنا).

الدفعة الجديدة:

يأتي ذلك فيما يواصل حساب المواطن التسجيل في دورة الدفعة الحادية عشرة حتى يوم الاثنين المقبل العاشر من شهر سبتمبر الجاري.

وسيتم إيداع الدفعة الـ11 من الدعم في حسابات المستفيدين في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.

وتشمل الدفعة العاشرة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 سبتمبر الجاري.

أما الدفعة العاشرة فسوف يتم صرف الدعم في موعدها المحدد سلفًا في العاشر من الشهر الجاري.

وتشمل الدفعة العاشرة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 أغسطس الماضي.

نتائج الأهلية:

وكان حساب المواطن أعلن قبل عدة أيام صدور نتائج الأهلية للدورة العاشرة، حيث يمكن للمسجلين الاطلاع على النتائج عبر الدخول إلى حساباتهم وزيارة صفحة قائمة دراسة الأهلية على الرابط التالي (هنا)

ويستهدف حساب المواطن تخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

طريقة التسجيل:

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال: رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل وذلك عبر الرابط التالي: (هنا).