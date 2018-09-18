سؤال مزدوج.. الأم مُسجلة في حساب المواطن فهل يمكن للأبناء الانضمام؟

المواطن - عبدالرحمن دياب

أكد شاب أن والدته الأرملة مُسجلة في حساب المواطن وتحصل على الدعم؛ فهل يمكن له ولأشقائه التسجيل أيضًا والحصول على الدعم من البرنامج؟

ورد حساب المواطن أن بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، ومتزوجة من غير سعودي، وعائلة سجين، وعائلة فاقد الأهلية، وزوجها غائب) وإرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة فيتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة.

ولم تكن إجابة خدمة عملاء حساب المواطن واضحة للشاب ما دفعه إلى التساؤل مجددًا هل يمكن للأبناء أن يتقدموا للحصول على الدعم أيضًا؟

وأجاب حساب المواطن أن بإمكان الأم التسجيل واختيار الحالة الاجتماعية “أرملة” وإضافة الأبناء كتابعين لها وإضافة المستندات المطلوبة (صك حصر الورثة أو صك إعالة أو صك ولاية أو إثبات احتضان) نسعد بخدمتك.

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أعلن الاثنين الماضي، عن إيداع أكثر من 2.3 مليار ريال، في حسابات مستحقي الدعم، حيث تمثل 2.3 مليار ريال منها الدفعة العاشرة من قيمة الدعم لشهر سبتمبر الجاري، و31 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة لعدد من المستحقين.

وأوضح المتحدث الرسمي للبرنامج، سلطان القحطاني، أن دفعة شهر سبتمبر شملت 3.6 مليون مستفيد رئيسي، و8.5 مليون تابع لأرباب الأسر، بإجمالي 12 مليون مستفيد وتابع، حيث حصل 49% من الأُسر والأفراد المستقلين على الاستحقاق الكامل.

وبيَّن أن 945 ألف أسرة حصلت على دعم تجاوز 930 ريالًا، كما قاربت قيم الدعم المودعة في حسابات المستفيدين من “حساب المواطن” في الدفعات العشر حوالي الـ22.6 مليار ريال.

وبيّن المتحدث أن الدفعة العاشرة من حساب المواطن تضمنت حوالي 821 مليون ريال كمخصص لدعم الكهرباء، فيما تجاوز المبلغ 7.9 مليار ريال كمخصص لدعم الكهرباء للدفعات العشر كاملة.