سابك تقترب من إنهاء عملية الاستحواذ على 24.99% من أسهم كلارينت

المواطن - واس

أكدت سابك، ثالث أكبر شركة كيماويات متنوعة في العالم، أنها حصلت على جميع الموافقات من الجهات المعنية بالمنافسة، فيما يتعلق باستحواذها على حصة تبلغ 24.99% من أسهم شركة (كلارينت ايه جي) السويسرية، من شركتي (فورتي نورث)، و (كورفكس مانجمنت)، التي تدير الإجراءات المالية لعملية الاستحواذ، ما سيؤدي إلى استكمال عملية الشراء بشكل تام يوم 13 سبتمبر.

وكانت الشركتان – (سابك) و (كلارينت ايه جي) – عملتا معاً لسنوات طويلة كموردين وعملاء وانسجاماً مع أهداف (سابك) الاستراتيحية، تناقش الشركتان حالياً سبل تعزيز التعاون بينهما لتحقيق الفائدة لصالح الأطراف ذات الصلة بأعمالهما.

وبين نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان،أنه بعد الحصول على جميع الموافقات من قبل السلطات المعنية بالمنافسة، سيجري العمل معاً لتطوير هذة العلاقة الاستراتجية، لما فيه مصلحة الأطراف ذات الصلة بأعمال الشركتين.

وقال : تمكنت كل من (سابك) و(كلايرنت) من تحقيق الفائدة من خلال علاقتهما التجارية الوثيقة التي أمتدت لسنوات عديدة، كما تنسجم هذة الخطوة الاستثمارية مع استراتيجية (سابك) الرامية إلى تحقيق التنوع، وتوفير الحلول المبتكرة للزبائن، وبلوغ الريادة العالمية في قطاع المنتجات المتخصصة”.