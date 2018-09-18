سابك تنتج مواد عالية الأداء بالتعاون مع كلارينت السويسرية

المواطن - واس

وقعت الشركة السعودية للصناعات الاساسية “سابك” وشركة “كلارينت”, مذكرة تفاهم تُمكن “كلارينت” من إنشاء مشروع أعمال كيماويات متخصصة لإنتاج “مواد عالية الأداء”، ليُشكل المشروع رافداً استثنائياً للنمو العالمي بالنسبة لـ سابك.

وأعلنت “سابك” أنها تقوم حالياً باتخاذ خطوات لتعيد هيكلة عناصر محددة في وحدتها للمنتجات المتخصصة، وذلك لهدف إعداد هذا القطاع المهم من أعمالها للمشاركة في عملية نمو الشركة.

ومن المتوقع أن تستغرق عملية إنشاء كيان مستقل لمنتجات “سابك” المتخصصة حتى نهاية عام 2019، وعند توصل الطرفين إلى اتفاق حول هذا المشروع، فإن أجزاء من أعمال المنتجات المتخصصة في “سابك” التي تضم راتنجات آلتم™، ونوريل™ الفريدة، وباقة مركبات إل إن بي والكوبوليمرات، سيتم دمجها مع منتجات (كلارينت) المضافة، وباقة مكوناتها عالية القيمة، كجزء من مجموعة (كلارينت)، ما يمنح (كلارينت) ميزة تنافسية فريدة لتصبح مورداً متميزاً للمواد والحلول عالية الأداء في قطاع صناعة الكيماويات المتخصصة.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة “سابك” الرئيس التنفيذي يوسف بن عبدالله البنيان, أن تأسيس كيان مستقل لمنتجات “سابك” المتخصصة، إلى جانب مذكرة التفاهم مع “كلارينت”، يُمثلان جزءًا من استراتيجية الشركة للنمو والتنويع على المدى الطويل.

وأضاف: أن ” سابك” تتمتع بسجل طويل من النمو الذي حققته من خلال المشاريع والاستثمارات المشتركة سواء في الشركات المدرجة أو الخاصة، وأن إعادة هيكلة أعمال المنتجات المتخصصة من شأنه أن يسمح لهذا القطاع من أعمال الشركة بتحقيق نمو متسارع، بما ينسجم مع استراتيجيتها المتمثلة في إنشاء شركة منتجات متخصصة ومتميزة ذات مستوى عالمي، وتحقيق قيمة إضافية للمساهمين والزبائن، والموظفين الموهوبين.

وأفاد البنيان أن كل من “سابك” و(كلارينت) تمكنت من تحقيق الفائدة للأطراف المعنية بأعمالهما من خلال علاقاتهما التجارية الوثيقة التي امتدت لسنوات عديدة، وسنعمل معاً لتطوير هذه العلاقة الاستراتيجية بين شركتينا من أجل إيجاد مزود رائد للمواد والتقنيات المتخصصة المصممة خصيصًا لصالح الأطراف ذات العلاقة بأعمال الشركتين، والنهوض بصناعة المنتجات المتخصصة.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب حصول “سابك” حديثاً على الموافقات التنظيمية فيما يتعلق باستحواذها على حصة تبلغ 24.99% من أسهم شركة (كلارينت) السويسرية، ما يجعلها أكبر مساهم في هذه الشركة، ولا يوجد لدى “سابك” حالياً أية خطط للاستحواذ الكامل على شركة (كلارينت ايه جي). .

وبعد اكتمال هذا المشروع، ستشكل (كلارينت) مجال أعمال جديد “للمواد عالية الأداء” باعتباره رافداً استثنائياً وعالميا للنمو، يهدف بجانب التعاون المتوقع على مستوى التكاليف وكفاءة التشغيل إلى زيادة القيمة العائدة للأطراف ذات الصلة في كلتا الشركتين، وسيؤدي هذا المشروع إلى تعزيز قيمة باقة الشركتين من المنتجات المتخصصة، ومن المتوقع أن يتم التوقيع على هذا المشروع خلال عام 2019م، والبدء في تنفيذه في بداية عام 2020، وذلك مرهون بالحصول على الموافقات التنظيمية.

يذكر أن منتجات “سابك” المتخصصة تستخدم في تطبيقات متنوعة تشمل الإلكترونيات الذكية، والرعاية الصحية، والفضاء، والسيارات، والروبوتات، والتصنيع بالإضافة إلى (الطباعة ثلاثية الأبعاد)، والمرْكبات الكهربائية، ويتطلب كل مجال من هذه المجالات الالتزام بالمواصفات الصارمة للزبائن فيما يتعلق بالظروف الحرارية والكهربائية والميكانيكية، فضلاً عن تلبية المتطلبات التنظيمية، والتي لا يمكن أن تتحقق إلا بالتقنيات الفريدة والخبرة المعرفية الواسعة.