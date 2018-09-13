سالك تعزز استراتيجيتها وتستحوذ على ماريا الأوكرانية

المواطن - واس

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) عن قيام إحدى شركاتها التابعة وهي سالك المملكة المتحدة بالاستحواذ الكامل على شركة ماريا أجرو القابضة التي تعد من أكبر الشركات الزراعية في أوكرانيا.

وجرى توقيع اتفاقية الشراء تحت رعاية فخامة الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أوكرانيا جديع بن زبن الهذال، حيث قام العضو المنتدب لشركة سالك ورئيس مجلس إدارة شركة سالك المملكة المتحدة خالد بن محمد العبودي، بالتوقيع على الاتفاقية، بحضور وفد من شركة سالك يتقدمهم الرئيس التنفيذي ماثيو جانسن.

وتأتي خطوة استحواذ سالك المملكة المتحدة على شركة ماريا أجرو متسقا مع إستراتيجية شركة سالك التي ترتكز على الاستثمار في الشركات الزراعية المتخصصة تنفيذا لمهامها ضمن إستراتيجية الأمن الغذائي للمملكة.

الجدير بالذكر أن شركة “سالك”، والمملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، بدأت أعمالها في عام 2012م، وذلك بغرض الاستثمار في مجالات السلع والمنتجات الزراعية حيث نص نظامها الأساسي على أن يكون نشاطها في مجال الاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني في الدول التي تتمتع بمزايا نسبية، وذلك للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة بما يسهم فى توفير السلع الغذائية واستقرار أسعارها.