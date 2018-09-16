سباق بين المغربي مرابط والإماراتي عموري لحصد أفضلية الجولة الثانية

سباق بين المغربي مرابط والإماراتي عموري لحصد أفضلية الجولة الثانية

2018/09/16
الساعة 5:03 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, المواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - طارق سعد

طرحت مالكة الحقوق التلفزيونية والرقمية للكرة السعودية “دوري بلس” تصويتاً جماهيرياً لاختيار الأفضل من بين لاعبي فرق الدوري في الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتصدر الثنائي عموري من الهلال ونور الدين مرابط من النصر سباق التصويت، كما يتواجد إلى جانبهما كل من (حسين المقهوي-الأهلي ، فخر الدين بن يوسف-الاتفاق، بيسمارك-القادسية، بوديسكو-الشباب).

يُذكر أن البرازيلي جوليانو لاعب النصر تُوّج بجائزة الأفضل في الجولة الأولى .


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