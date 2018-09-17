سجين مصري ابتلع هاتفاً محمولاً ونقوداً

سجين مصري ابتلع هاتفاً محمولاً ونقوداً

2018/09/17
الساعة 10:48 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
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المواطن - القاهرة

في واقعة غريبة أقدم سجين مصري على بلع هاتف محمول وأوراق مالية ولذلك لتفادي عمليات التفتيش الاعتيادية.

واستخرجت الجهات المعنیة في مصر، هاتفاً محمولاً وأوراقاً مالیة من داخل معدة أحد المساجین، قام بابتلاعها من أجل استخدامها لاحقاً.

وفوجئ عناصر الشرطة وأطباء بمستشفى قنا العام في مصر، بتعرُّض سجین (34 عاماً) إلى قيء دموي وآلام شديدة بالبطن نقل على إثره لأحد المستشفیات، واكتشف الأطباء خلال إجراء أشعة له وجود بعض الأغراض في معدته بینها تلیفون من نوع “نوكیا”.

يُشار إلى أن السجین المصري حكم علیه سابقاً بالسجن 10 سنوات، وتم إيداعه سجن قنا العمومي.


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