سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 4 مناطق.. غدًا

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد الخميس، أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أربع مناطق.

وأشارت الأرصاد إلى الحالة الجوية تشمل مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وتسبب تدنيًا في مستوى الرؤية الأفقية.

وأوضحت الأرصاد في تقريرها، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 38 كم/ الساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12- 32 كم/ الساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين.