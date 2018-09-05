سد النصر ينضم لـ الكنغر الأسترالي

المواطن - محمد سمعه

انضم الحارس الأسترالي براد جونز حارس مرمى نادي النصر لمنتخب بلاده في الفترة الحالية؛ وذلك للتدرب مع المنتخب في الفترة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وذكر الحساب الرسمي لنادي النصر على تويتر أن الحارس براد جونز سيتواجد مع المنتخب الأسترالي حتى العاشر من سبتمبر الجاري، ثم سيعود بعد ذلك لنادي النصر.

وكان النصر قد تعاقد مع الحارس براد جونز من صفوف نادي فينورد الهولندي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويطمح نادي النصر للمنافسة بقوة على البطولات في موسم 2018-2019، حيث يرغب العالمي في التتويج بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما يرغب العالمي في الفوز ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

تعاقد النصر خلال الفترة الماضية، مع اللاعب النيجيري أحمد موسى من صفوف ليستر سيتي الإنجليزي ومع اللاعب المغربي نور الدين مرابط من صفوف فريق واتفورد الإنجليزي.