سرد قصة صادمة.. المري: لا يجوز مهاتفة الرجل خطيبته قبل العقد عليها

المواطن - الرياض

حذر المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشرقية، الشيخ علي بن صالح المري، من تساهل الأهالي في خروج الفتاة والشاب أثناء فترة الخطبة، مشددًا على أنه لا يجوز محادثة الرجل خطيبته هاتفيًّا قبل أن يعقد عليها، إلا في حدود ضيقة فقط.

وأكد المري، في حواره ببرنامج “يستفتونك”، على قناة الرسالة أن خلوة الرجل بزوجته قبل إعلان النكاح وإشهاره، من المسائل التي فيها خطورة، وأنه من المحتمل أن يحدث شيء غير معلن، مستشهدًا بواقعة حدثت لامرأة، فبعد أن اختلى بها زوجها، وجامعها بعد العقد بها، توفي في حادث سير قبل إعلان النكاح.

وتابع المري أن الزوجة حملت بعد وفاته ودخلت في نزاع مع أهل الزوج الذين ساورتهم الشكوك حول الحمل الذي حصل قبل دخول ابنهم بها وإعلان الزواج.