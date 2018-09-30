سر الشيء الأزرق.. ماذا خبأت ميغان ماركل في فستان زفافها؟!

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شاهد الملايين حول العالم زفاف العام الملكي منذ عدة أشهر، وركز الجميع في تفاصيل فستان دوقة ساسكس، ميغان ماركل، ومكياجها، وطرحتها، وباقة ورودها، ولكن ظل أحد الأسرار مخفيًا عن العالم حتى الآن وهو “الشيء الأزرق”.

وكشفت دوقة ساسكس أنها أخفت داخل فستان زفافها “شيئًا أزرق اللون” كتذكار من قطعة ارتدتها في أول موعد لها مع الأمير هاري، حيث إن بعض حضارات العالم اتخذت عادة ارتداء العروس شيئًا أزرق، وشيئًا قديمًا، وشيئًا مستعارًا يوم زفافها، بهدف جلب الحظ الجيد والحياة الفارهة.

وكشفت ماركل عن “شيئها الأزرق” في تصريحات إلى برنامج “ملكة العالم” الجديد الذي يكرم حياة الملكة إليزابيث الثانية، حيث ظهرت أحدث فرد في العائلة الملكية البريطانية بجانب زي عرسها لأول مرة منذ زواجها من الأمير هاري لتطلع العالم على تفاصيل سرية خلال اليوم الكبير.

وقالت ماركل: “في مكان ما هنا، هناك قطعة… هل رأيتها؟ هناك قطعة قماش زرقاء مخيطة في الداخل؟ هذه قطعتي الزرقاء اللون. إنها قطعة قماش من الفستان الذي ارتديته خلال أول موعد لي مع هاري.”

وأضافت ماركل أنها لم ترَ طرحتها حتى صباح يوم العرس.

وتابعت الدوقة أنه كان من المهم بالنسبة لها بعد أن أصبحت جزءًا من العائلة الملكية، أن تضم جميع دول الكومونويلث التي يبلغ عددها 53 دولة، معها في يوم زفافها، مضيفة: “كنت أعلم أنها ستكون مفاجأة جميلة بالنسبة لزوجي، الذي لم يكن يعرف آنذاك. وكان بالفعل سعيدًا جدًّا ليكتشف أني اتخذت قرارًا كهذا ليوم زفافنا”.