سعود بن جلوي وكيلاً لمحافظة جدة

المواطن - جدة

صدر قرار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بتكليف صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي وكيلاً لمحافظة جدة إضافة لعمله مستشارًا لأمير المنطقة .

من جهته رفع الأمير سعود بن جلوي شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل وسمو محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد وسمو نائب أمير المنطقة الأمير عبدالله بن بندر على هذه الثقة سائلاً الله أن يعينه على القيام بالمهام الموكلة إليه بما يحقق التطلعات.