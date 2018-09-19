سعود بن جلوي وكيلاً لمحافظة جدة
إضافة لعمله مستشاراً لأمير المنطقة

سعود بن جلوي وكيلاً لمحافظة جدة

2018/09/19
الساعة 7:32 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
1745
0
طباعة
المواطن - جدة

صدر قرار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بتكليف صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي وكيلاً لمحافظة جدة إضافة لعمله مستشارًا لأمير المنطقة .

من جهته رفع الأمير سعود بن جلوي شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الأمير خالد الفيصل وسمو محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد وسمو نائب أمير المنطقة الأمير عبدالله بن بندر على هذه الثقة سائلاً الله أن يعينه على القيام بالمهام الموكلة إليه بما يحقق التطلعات.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم