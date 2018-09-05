سعود كريري: أسامة هوساوي تعجل باعتزاله الدولي .. الأخضر بحاجة له

المواطن - محمد سمعة

قال سعود كريري نجم نادي الهلال والشباب السابق، إن مواطنه أسامة هوساوي تعجل باعتزال اللعب الدولي عقب مشاركته مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2018 والتي أقيمت في الأراضي الروسية.

وتحدث سعود كريري لبرنامج في المرمى والمذاع على قناة العربية قائلًا: كنت أتمنى أن يؤجل أسامة هوساوي اعتزاله الدولي حتى نهاية كأس أمم آسيا 2019، الأخضر بحاجة للاعبين أصحاب الخبرة.

وفي الفترة الأخيرة، أعلن أسامة هوساوي لاعب نادي الوحدة اعتزاله اللعب الدولي مع الأخضر عقب خروج المنتخب السعودي من الدور الأول من بطولة كأس العالم 2018.

من ناحية أخرى يُعسكر الأخضر حاليًا في الرياض وذلك من أجل الاستعداد لبطولة كأس أمم آسيا والتي تُقام شهر يناير المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.