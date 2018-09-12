سفارة المملكة بواشنطن توجه تحذيرًا للمواطنين

المواطن - الرياض

حذرت سفارة خادم الحرمين لدى الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأربعاء، مواطنيها المتواجدين في ولايات شمال كارولاينا وجنوب كارولاينا وفرجينيا وديلاوير، من إعصار فلورنس، والاستماع لتعليمات السلطات المحلية واتباع إرشادات السلامة وأوامر الإخلاء ”إن وجد ”.

وقالت السفارة في بيان: ”إنه للتعرف على المدن التي سيتم إخلاؤها، يرجى إدخال الرمز البريدي (Zip Code) الخاص بمحل إقامتك في الرابط الذي يتبع ولايتك”، مؤكدة على “ضرورة مراجعة الموقع بشكل دوري”.

وكانت سفارة المملكة في واشنطن، قد طالبت أول أمس الاثنين، المواطنين المقيمين هناك بالحذر، جراء عاصفة فلورنس المُحتملة هذا الأسبوع على ولايات شمال كارولينا وجنوب كارولينا وفيرجينيا، وذلك حسب توقعات الأرصاد الجوية المحلية في الولايات المتحدة.