سفارة المملكة لدى طوكيو تحذر المواطنين والمبتعثين من خطر يقترب

المواطن - الرياض

وجهت سفارة خادم الحرمين الشريفين في طوكيو تحذيراً للمواطنين والمبتعثين من خطورة إعصار 21 (Jebi) الذي يقترب من الأراضي اليابانية.

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه من المتوقع وصول إعصار 21 (Jebi) لليابان مساء اليوم الاثنين.

وأضافت السفارة “نأمل من الجميع توخي الحيطة والحذر وعدم التردد في التواصل مباشرة مع السفارة على هاتف 00819055833862”.