سفير الكويت لدى المملكة: زيارة ولي العهد تؤسس لمرحلة واعدة في مسار العلاقات الثنائية

المواطن - الرياض

رحب سفير الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح بالزيارة المرتقبة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان لبلده الثاني الكويت.

وقال السفير الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إن الأمير محمد بن سلمان سيحل “ضيفاً عزيزاً وشقيقاً كريماً على صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وعلى الشعب الكويتي”.

وأشاد “بالعلاقات الراسخة والمتينة والتاريخية المبنية على قواعد صلبة من التلاحم والتعاضد والرؤى المشتركة التي تربط القيادتين الكريمتين والشعبين الشقيقين ماضياً وحاضراً ومستقبلاً”.

وأكد أن “الزيارة استكمال لمسيرة الإخوة والمحبة والوفاء التاريخية بين البلدين وتعكس عمق واستراتيجية العلاقات وتكتسب أهمية استثنائية على ضوء التطورات التي تحيط بالمنطقة والتحديات القادمة التي تتطلب تكثيف المشاورات وتبادل وجهات النظر لما فيه خير دولنا وأمنها واستقرارها”.

وقال السفير الشيخ ثامر الصباح إن زيارة ولي العهد السعودي للكويت “ستؤسس لمرحلة جديدة واعدة في مسار العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين” مجدداً ترحيب الكويت أميراً وحكومة وشعباً بالزيارة الكريمة.