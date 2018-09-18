سقوط وافد يوزع مواد غذائية صحية خطيرة على المرضى في جدة

سقوط وافد يوزع مواد غذائية صحية خطيرة على المرضى في جدة

2018/09/18
الساعة 8:18 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن - جدة

أعلنت وزارة الصحة، أنها بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء ضبطت وافدًا يمارس المهنة الصحية بدون ترخيص في منشأة غير مرخصة في جدة.

ولفتت الصحة إلى أن الوافد يقوم بتوزيع مواد تغذية صحية مجهولة المصدر، حيث تمثل خطرًا على سلامة المرضى، موضحةً أنها إحالته إلى النيابة العامة.

وحثت الصحة الجميع بالإبلاغ عن مثل هذه الممارسات بالاتصال على الرقم 937.

وفي وقت سابق اليوم، ضبطت الصحة 5 وافدين يمارسون المهن الصحية بدون تراخيص نظامية مع وجود أجهزة وأدوية طبية مخالفة، وذلك في أحد المنازل السكنية في جدة وإحالتهم إلى النيابة العامة.


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