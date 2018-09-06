سوء الأحوال الجوية يوقف الملاحة في ميناء جدة

المواطن - جدة

أعلن ميناء جدة الإسلامي عن إيقاف الحركة الملاحية اعتباراً من الساعة (13:05) اليوم الخميس 1439/12/26؛ وذلك لزيادة سرعة الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ابتداء من الثلاثاء الماضي، وحتى الأحد المقبل، على مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، والطائف، والعاصمة المقدسة والأجزاء المجاورة لها، والمدينة المنورة، تمتد إلى مرتفعات تبوك، ويصل تأثيرها إلى السواحل تشمل أمطاراً متفرقة ورياحاً هابطة مثيرة للأتربة والغبار؛ ما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

ودعت الهيئة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية، ومتابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.

إلى ذلك طبقت إدارة الدفاع المدني بمكة المكرمة أمس، خطة الطوارئ والأمطار المعدة مسبقاً، وتضمنت نشر الوحدات في الميادين المحددة احترازياً، بعد تلقي مركز التحكم والتوجيه تحذيراً متقدماً من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة يفيد بهطول أمطار مصحوبة بزوابع رعدية على أجزاء من العاصمة المقدسة.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أن الإدارة وعلى إثر الأمطار التي هطلت أمس، تم تطبيق خطة تنفيذ تدابير الدفاع المدني في الحالات المطرية حيث تم نشر الوحدات في الميادين المحددة مسبقاً احترازياً، وتم تشغيل غرفة عمليات التنسيق لمندوبي الطوارئ بالجهات المعنية، كذلك نشر دوريات السلامة ووحدات الإطفاء والإنقاذ على أنحاء العاصمة المقدسة.

وأفاد الرائد الشريف بأنه تمت مباشرة بعض بلاغات الالتماسات الكهربائية المحدودة التي تم التعامل معها وتمرير بلاغاتها للجهات المختصة، كذلك بعض حالات سقوط الأشجار نتيجة الرياح التي سبقت هطول الأمطار في حين لم ينجم عن الأمطار أي إصابات في الأرواح.

وتهيب المديرية العامة للدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية أو أي تجمعات للمياه والابتعاد عن الأجسام المتحركة وغير الثابتة عند هبوب الرياح راجية السلامة للجميع.