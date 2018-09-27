سوفت بنك تخطط لإنشاء صندوق بـ100 مليار دولار كل عامين أو ثلاثة

المواطن - الرياض

كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك ماسايوشي سون، اليوم الخميس، أن المجموعة تخطط لإنشاء صندوق جديد قيمته 100 مليار دولار كل عامين أو ثلاثة أعوام.

وأضاف في تصريحات إلى بلومبرغ بيزنسويك أن المجموعة تنوي إنفاق 50 مليار دولار سنويًا.

وجمع سون أكثر من 93 مليار دولار لصندوق رؤية لاستثمارات التكنولوجيا، وأشار إلى نيته جمع المزيد.

وتعتبر أكبر استثمارات لصندوق رؤية حتى الآن هي في شركات مثل أوبر تكنولوجيز وشركة وي وُرك لأماكن العمل المشتركة.