شاهد.. أطفال المملكة يتزينون بهوية اليوم الوطني ‎

المواطن - أحمد المسعود : تصوير - عبدالغني العيسى

تصدر أطفال المملكة قائمة الأكثر تطبيقاً لهوية اليوم الوطني 88 ، واهتمت العائلات في أرجاء المملكة بتزيين أطفالها باللون الأخضر وكلمات الوفاء لهذا الوطن.

واستعدت تلك العائلات والأسر في أيضاح أهمية اليوم الوطني لأطفالها ليعايشوا حب الوطن الاحتفال بهذا اليوم الخالد في وجدان الوطن، حيث ارتدوا الزي بالألوان الخضراء ولوحوا بعلم راية التوحيد.

ورصدت ” المواطن ” ارتفاع أصوات الأطفال بالأهازيج الوطنية، وتراقصت قلوبهم فرحا وابتهاجا باليوم الوطني 88 ، فحملوا الأعلام عاليا بين أياديهم لترفرف بكل شموخ وعزة وطن، ويرتدون أجمل الملابس المحبوكة بلون العلم، تعبيرا عن سعادتهم بمناسبة لربما يجهلون أحيانا تفاصيلها والغاية منها، إلا أنهم يعبرون عن أجمل اللحظات والمناسبات بالإقبال عليها بكل براءة وشوق، لتظل الطفولة بعفويتها وبراءتها، ورغبتها في محاكاة كل مناسبة، أصدق الوجوه تعبيرا عن ذلك.