شاهد.. إبداع وتفاعل في 3 مدن مع الحفلات الغنائية بـ اليوم الوطني

المواطن - الرياض

شھدت مدن الرياض وجدة والدمام تنظیم خمس حفلات غنائیة، على مدار يومي السبت والأحد، في إطار الاحتفالات بالیوم الوطني السعودي الـ88 ، بتنظيم روتانا وتحت رعاية الھیئة العامة للثقافة، وبإشراف المستشار بالديوان الملكي تركي آل الشیخ رئیس اللجنة الفنیة بالھیئة.

وأقيم أول أمس السبت حفلة نسائیة في الصالة الرياضیة بجدة أحيتها الفنانتان نوال الكويتیة والمصرية أنغام مساء، كما أحيا كل من عبادي الجوھر وعبد الله الرويشد وخالد عبد الرحمن حفلا عائلیًّا في مركز الملك فھد الثقافي بالرياض.

أما يوم أمس الأحد 23 سبتمبر فأحيا المھندس وراشد الفارس وجابر الكاسر حفلاً بمركز الملك فھد الثقافي بالرياض.

كما أحيا الفنانون محمد عبده ورامي عبد الله ورابح صقر حفلاً في الصالة الرياضیة بجدة، وفي الصالة الخضراء بالدمام أحيا كل من راشد الماجد وعايض وولید الشامي حفلاً غنائياً ، وسط تفاعل منقطع النظير من الجمهور في هذا اليوم الخالد في وجدان الوطن.