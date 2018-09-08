شاهد.. البث المباشر الصوتي على تويتر يصل لمستخدمي الـiPhone

المواطن - متابعة

أكد المهتم بالتقنية عبدالعزيز الرشيد، أن ميزة البث المباشر الصوتي وصلت إلى تطبيق تويتر على أجهزة الـiPhone.

وأوضح الرشيد، في تغريدة له عبر “تويتر”، أن البث المباشر سابقًا كان يجب وجود الفيديو مع الصوت، ولكن حاليًّا يمكن لمستخدم تويتر اختيار البث أن يكون فقط صوتيًّا.

ومن المقرر أن تصل الميزة الجديدة قريبًا إلى مستخدمي هواتف الأندرويد.

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ميزة (البث المباشر الصوتي) وصلت لتطبيق التويتر على أجهزة الiPhone سابقاً البث المباشر كان لازم فيديو وصوت لكن حالياً تقدر تختار البث يكون فقط صوتي. pic.twitter.com/iToNE7KDMW — عبدالعزيز الرشيد (@iphone5400) September 8, 2018