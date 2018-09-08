شاهد.. البث المباشر الصوتي على تويتر يصل لمستخدمي الـiPhone

شاهد.. البث المباشر الصوتي على تويتر يصل لمستخدمي الـiPhone

2018/09/08
الساعة 7:09 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, تكنولوجيا, حصاد اليوم
1905
0
طباعة
المواطن - متابعة

أكد المهتم بالتقنية عبدالعزيز الرشيد، أن ميزة البث المباشر الصوتي وصلت إلى تطبيق تويتر على أجهزة الـiPhone.

وأوضح الرشيد، في تغريدة له عبر “تويتر”، أن البث المباشر سابقًا كان يجب وجود الفيديو مع الصوت، ولكن حاليًّا يمكن لمستخدم تويتر اختيار البث أن يكون فقط صوتيًّا.

ومن المقرر أن تصل الميزة الجديدة قريبًا إلى مستخدمي هواتف الأندرويد.

ً


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم